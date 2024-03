Polacy zadrwili w szatni z Fernando Santosa po awansie na Euro 2024! Okrzyki piłkarzy niosły się bardzo głośno

Droga Polski na Euro 2024 wiodła przez baraże po kompletnie nieudanych eliminacjach, które rozpoczął Fernando Santos. To pod jego wodzą Biało-Czerwoni zdobyli zaledwie 6 punktów w pięciu meczach i niemal stracili szanse na bezpośredni awans z grupy z Albanią, Czechami, Mołdawią i Wyspami Owczymi. Po wrześniowej porażce z Albanią (0:2) PZPN stracił cierpliwość i zastąpił Portugalczyka Michałem Probierzem. To on dokończył eliminacje i wziął na siebie misję awansu poprzez baraże, którą spełnił po dramatycznym meczu z Walią zakończonym rzutami karnymi. Radość po zakwalifikowaniu się na Euro 2024 była ogromna i trwała długo, a sceny z szatni w Cardiff na zawsze przejdą do historii polskiej piłki.

Radość reprezentacji w szatni uwieczniły kamery oficjalnego kanału "Łączy nas piłka", a kibice pokochali ten ekskluzywny materiał. Na nim pokazano jednak wyłącznie 5 minut, a euforia trwała znacznie dłużej. W trakcie radości nie brakowało głośnych okrzyków nazwisk m.in. Michała Probierza, Wojciecha Szczęsnego, Piotra Zielińskiego, Krzysztofa Piątka i... Fernando Santosa. Poinformował o tym Bartłomiej Kubiak ze Sport.pl. Na własne uszy słyszał te drwiny z byłego selekcjonera, bo trudno podejrzewać, by piłkarze faktycznie dziękowali mu za awans. Praktycznie nie da się znaleźć powodu, dlaczego mieliby być wdzięczni Portugalczykowi.