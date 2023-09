i Autor: Cyfrasport Polscy kibice dobitnie pokazali piłkarzom, co o nich myślą

Sceny

Polscy kibice dobitnie pokazali piłkarzom, co o nich myślą. Wymowne obrazki na lotnisku, aż trudno na to patrzeć

Grzegorz Kuś 20:37 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Polscy kibice są wściekli na ostatnie występy reprezentacji Polski i czuć to na każdym kroku. Nie tylko w internecie, gdzie krytyka wylewa się na piłkarzy na niemal każdym kroku, lecz także w świecie rzeczywistym. Najlepiej pokazują to wymowne obrazki z lotniska po przylocie Biało-Czerwonych. Aż trudno na to patrzeć, ale kibice dobitnie pokazali piłkarzom, co o nich myślą.