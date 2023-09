Polska - Albania MEMY. Najlepsze memy po żenującej kompromitacji w meczu Albania - Polska MEMY

Eliminacje do mistrzostw Europy układają się dla reprezentacji Polski fatalnie. Piłkarze grają wręcz tragicznie i jak do tej pory uzbierali zaledwie sześć punktów w pięciu meczach, co jest żenująco słabym osiągnięciem, o ile słowo "osiągnięcie" tu pasuje. Kolejna kompromitacja miała miejsce w Tiranie. Albania zagrała z pasją, z motywacją i z wielkim zapałem i to w zupełności wystarczyło, aby rozprawić się z reprezentacją biało-czerwonych. W sieci pojawiło się mnóstwo krytyki pod adresem Polaków i nie mogło zabraknąć znakomitych memów, które znajdziecie w galerii poniżej.

