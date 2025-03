Polska – Litwa. Dlaczego polscy piłkarze lepiej grają w klubach niż w reprezentacji? „Reprezentacja to dla nich druga drużyna”

Polska - Litwa. Zaczynają się eliminacje do mistrzostw świata 2026

Dlaczego piłkarz reprezentacji Polski, grając w kadrze, prezentuje się zupełnie inaczej niż w klubie? Ekspert porównuje tę sytuację do zmiany pracy. - Gdyby pana teraz przełożono do innej redakcji, a mnie do innego kraju, to też pewnie byśmy poczuli różnicę – tłumaczy Jakub B. Bączek.

- Piłkarze zdecydowanie więcej czasu spędzają w swoich klubach, gdzie znają kolegów, system gry i czują się pewniej. Reprezentacja to dla nich "druga drużyna", z innymi taktykami, nowym personelem i odmienną psychologią. To są jakby dwa inne zespoły – podkreśla Bączek.

Choć różnice w środowisku mają znaczenie, nie mogą być usprawiedliwieniem dla słabszej gry. - Jak się gra z orzełkiem na piersi, trzeba dać z siebie wszystko – zaznacza trener mentalny.

Jednak nie można ignorować wpływu presji i hejtu na psychikę zawodników. Po kompromitujących porażkach, jak ta z Mołdawią, piłkarze stają się obiektem drwin i ostrej krytyki.

- Hejt internetowy w gigantyczny sposób wpływa na tych młodych, wrażliwych ludzi. Ta presja może paraliżować i prowadzić do kolejnych niepowodzeń – zauważa Bączek.

Polska – Litwa. Kiedy mecz, gdzie oglądać?

Trener mentalny zdradza, że w swojej pracy ze sportowcami kładzie nacisk na skupienie się na teraźniejszości. - Pamięć kibica sięga ostatniego występu – mówi. - Dlatego najważniejsze jest koncentrowanie się na najbliższym meczu, a nie rozpamiętywanie przeszłych porażek. Skup się teraz na Litwie, a nie na tym, co było, bo kibice będą komentować najsilniej to, jak ty wystąpisz na kolejnym meczu, nie co się działo dwa miesiące, sześć miesięcy czy czternaście miesięcy temu w twoim życiu – dodaje Bączek.

Mecz Polska – Litwa w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2025 odbędzie się w piątek 21 marca na Stadionie Narodowym w Warszawie. Początek o 20:45. Sport.se.pl przeprowadzi relację na żywo z tego wydarzenia.

