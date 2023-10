Polska - Mołdawia Transmisja TV Gdzie oglądać mecz dzisiaj NA ŻYWO El. Euro 2024

Mecz Polska - Mołdawia dzisiaj o godzinie 20.45 na PGE Narodowym. To przedostatnie spotkanie Polaków w fazie grupowej eliminacji do Euro 2024. W poprzedniej kolejce padły bardzo korzystne dla nas wyniki. Polska w debiucie selekcjonera Michała Probierza ograła 2:0 Wyspy Owcze, a Czechy przegrały 0:3 z Albanią. Dzięki temu znów wszystko zależy od nas. Dzisiaj musimy pokonać Mołdawię, a za miesiąc ograć też w Warszawie Czechów. Wtedy wywalczymy bezpośredni awans na ME.

Mecz Polska - Mołdawia zostanie rozegrany zgodnie z planem, ale długo stał pod znakiem zapytania i mógł zostać nawet przełożony. Wszystko przez problemy polskich w Thorshavn. Po meczu z Wyspami Owczymi ich lot powrotny do kraju został mocno opóźniony przez pogodę. Biało-czerwoni wrócili dopiero wczoraj. - Podróż nie była szczególnie trudna. Posiedzieliśmy chwilę na lotnisku, wróciliśmy do hotelu i wylecieliśmy następnego dnia. Nie było to dla nas jakimś wielkim problemem - uspokaja bramkarz Wojciech Szczęsny. - Przed meczem z Mołdawią jest w nas wielka chęć rewanżu za to, co wyrabialiśmy w Kiszyniowie. Chcemy pokazać, że był to wypadek przy pracy, a przede wszystkim zdobyć trzy punkty, które są nam bardzo potrzebne, by pojechać na mistrzostwa Europy - dodał Szczęsny.

W meczu Polska - Mołdawia nasi piłkarze będą chcieli zmazać plamę po klęsce 2:3 w Kiszyniowie. Przede wszystkim liczą się jednak bezcenne trzy punkty. - Nasza sytuacja mocno się zmieniła, gdy Albania wygrała z Czechami - podkreśla Wojciech Szczęsnym, który zapowiedział już, że jeżeli Polska awansuje na Euro 2024, będzie to jego ostatnia wielka impreza w barwach naszej reprezentacji. - Przed nami dwa mecze, które musimy i jesteśmy w stanie wygrać. Trzeba wyjść na boisko i zdobyć sześć punktów - dodał nasz bramkarz.

Mecz Polska - Mołdawia w eliminacjach do Euro 2024 zostanie rozegrany w niedzielę 15 listopada 2023. Początek meczu Polska - Mołdawia o godzinie 20.45 na PGE Narodowym. Transmisja TV z meczu Polska - Mołdawia na antenach TVP 2, TVP Sport i Polsatu Sport Premium 1 oraz online na sport.tvp.pl i w usłudze Polsat BOX GO.

