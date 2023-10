Wyspy Owcze – Polska RELACJA NA ŻYWO el. EURO 2024 Wyspy Owcze – Polska WYNIK LIVE ONLINE Wyspy Owcze – Polska dzisiaj 12.10 NA ŻYWO [WYNIK, SKŁADY]

Wyspy Owcze - Polska 0:0 (0:0)

Witamy w relacji na żywo z meczu Wyspy Owcze - Polska w ramach eliminacji EURO 2024! Start meczu o 20:45, bądźcie z nami!

Reprezentacja Polski ma za sobą jeden niezwykle słaby rok i można to stwierdzić, mimo że tak naprawdę jeszcze się on nie skończył. Jednak tylu kompromitacji i upokorzeń, co od stycznia 2023 roku przeżyli kibice reprezentacji Polski, nie było już dawno. Polacy słabo zaprezentowali się już w pierwszym meczu eliminacji z Czechami, później przegrali z Mołdawią 2:3 mimo prowadzenia 2:0 do przerwy, a następnie w kiepskim stylu pokonali Wyspy Owcze i parę dni później przegrali po raz pierwszy w historii z Albanią. Wciąż jest jednak szansa, by może nie zmazać plamę trwających eliminacji EURO 2024, ale wejść na ścieżkę do poprawy wizerunku kadry i PZPN.

Wyspy Owcze – Polska dzisiaj 12.10 RELACJA LIVE Mecz Polaków dzisiaj 12 października WYNIK

Mecz z Wyspami Owczymi, tym razem wyjazdowy, z pewnością będzie dość szczególny. Polacy walczą nie tylko o przedłużenie szans na bezpośredni awans na EURO, ale też, a może przede wszystkim, o rozpoczęcie nowego, pozytywnego rozdziału w historii kadry. Będzie to debiut nowego selekcjonera Michała Probierza i choć jego nominacja nie wzbudziła wielkiego entuzjazmu, to nie można mu odbierać szans na sukces jeszcze przed pierwszym meczem. Kadra będzie musiała także sprawdzić się w momencie, gdy atmosfera wokół niej jest naprawdę zła, a do pomocy nie ma najlepszego piłkarza w historii Polski, Roberta Lewandowskiego.