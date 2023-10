Wyspy Owcze – Polska MEMY Polski Guardiola z wygraną w debiucie, Milik znów na celowniku

Co musi się stać, żeby Polska awansowała z grupy w El. Euro 2024? [SCENARIUSZE AWANSU]

Sytuacja reprezentacji Polski w grupie E eliminacji do mistrzostw Europy, przed meczem z Wyspami Owczymi była delikatnie rzecz ujmując nieciekawa, dlatego prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej postanowił podziękować Fernando Santosi i zatrudnić Michała Probierza. W swoim debiucie w roli selekcjonera pierwszej drużyny, były trener m.in. kadry U-21. Cracovii lub Jagielloni Białystok zmierzył się z najsłabszą ekipą w grupie, czyli Wyspami Owczymi. Ze względu na debiut Probierza oraz niski poziom naszych rywali, spotkanie to cieszyło się sporym zainteresowaniem, a co za tym idzie nie zabrakło również komentarzy oraz memów po spotkaniu.

Najlepsze memy po Wyspy Owcze - Polska

Pierwsze minuty spotkania mogły napawać optymizmem, bowiem już w 4. minucie biało-czerwoni wyszli na prowadzenie za sprawą Sebastiana Szymańskiego. Dalej było jednak parę zgrzytów w maszynie Michała Probierza, a swoją niemocą w kadrze znów błysnął Arkadiusz Milik, który był przed świetna szansą na strzelenie bramki, ale minął się z piłką. Wszystkie sytuacje z meczu Wyspy Owcze - Polska internauci skwitowali w prześmiewczy sposób i nie zabrakło również wątków nieobecnego Roberta Lewandowskiego oraz zwolnionego Fernando Santosa. Zobaczcie memy z meczu Wyspy Owcze - Polska zaglądając do galerii zdjęć poniżej!