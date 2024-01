Polskie trio zrobiło hałas w Turcji. Były kadrowicz mówi o reklamie, nowym rynku i mistrzu

Niech grają, będą zdrowi, strzelają, bo potrzebuje ich reprezentacja Polski

Ostatnio błyszczy Krzysztof Piątek w barwach Instanbul BB, gdy popisał się hat-trickiem. Brylowali także Sebastian Szymański w Fenerbahce i Adam Buksa w Antalyaspor. - Wcześniej hałas robili Sebastian Szymański i Adam Buksa - powiedział Roman Kosecki w niedawnej rozmowie z "Super Expressem". - To dobrze, bo dzięki temu więcej Polaków zawita do Turcji i będą odgrywali ważne role w tej lidze. Trzymam kciuki za nich. Robią dobrą reklamę. W ten sposób otworzy się kolejny rynek dla naszych zawodników. Niech grają, będą zdrowi, strzelają, bo potrzebuje ich reprezentacja Polski - dodał.

Życzę naszych chłopakom, aby prześcignęli mnie

Kosecki był gwiazdą Galatasaray Stambuł. Liczy na to, że to właśnie jego były klub zostanie mistrzem Turcji. - Najlepszych partnerów wokół siebie ma Szymański, ale z drugiej strony inni gracze w Fenerbahce też chcą strzelać gole - komentował były kadrowicz. - Najlepiej, gdy każdy z naszych piłkarzy miał na koniec sezonu po 20 bramek. Wtedy na pewno wzrośnie zainteresowanie Turków polskim piłkarzami. Strzeliłem w Turcji 19 goli. Życzę naszych chłopakom, aby prześcignęli mnie w tej klasyfikacji. Kto sięgnie po mistrzostwo? Kocham Turcję i Galatasaray. Mam tam wielu przyjaciół. To piękny kraj i fantastyczni ludzie. Mam same super wspomnienia. Na razie na czele jest Fenerbahce, ale liczę na to, że na koniec sezonu to Galatasaray sięgnie po tytuł - zaznaczył Kosecki.

