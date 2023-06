Poznaliśmy przyszłych rywali reprezentacji Polski! Z nimi podopieczni Fernando Santosa zagrają na PGE Narodowym

Tylko jedna rzecz podobała się Piotrowi Świerczewskiemu w meczu z Niemcami. A co sądzi o Mołdawii? [ROZMOWA SE]

Reprezentacja Polski w marcu 2023 roku rozpoczęła rywalizację w eliminacjach mistrzostw Europy. Podopieczni Fernando Santosa pierwszego spotkania nie będą dobrze wspominać, wówczas "Biało-Czerwoni" zmierzyli się z Czechami w Pradze i już w 3. minucie gospodarze wygrywali 2:0. W pierwszej minucie na listę strzelców wpisał się Ladislav Krejci, a dwie minuty później Wojciecha Szczęsnego pokonał Tomas Cvancara. Ostatecznie pojedynek zakończył się 3:1, a honorową bramkę Polaków strzelił Damian Szymański kilka minut przed końcem. W drugiej potyczce drużyna z Robertem Lewandowskim na czele pokonała Albanię, a bohaterem został Karol Świderski, który pokonał bramkarza gości w 41. minucie.

Już wiadomo z kim się zmierzą Polacy! Podopieczni Fernando Santosa towarzysko zagrają z europejską drużyną

Reprezentacja Polski w tym momencie zajmują 2. miejsce w grupie E. "Biało-Czerwoni" mają na koncie 3 punkty i tracą do czeskiej drużyny 4 punkty, mając jeden mecz zaległy, który rozegrają 20 czerwca z Mołdawią. Jak poinformował "Sport.pl", "Biało-Czerwoni" mają w listopadzie zmierzyć się towarzysko z Łotwą. Spotkanie z Niemcami oraz to zapowiedziane na listopad są dzięki temu, że podopieczni Fernando Santosa znaleźli się w grupie z pięcioma zespołami, dzięki czemu mają więcej terminów podczas oficjalnych przerw reprezentacyjnych. Zapowiedziane spotkanie ma odbyć się cztery dni po meczu z Czechami na PGE Narodowym w ramach eliminacji do mistrzostw Europy.