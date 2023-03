Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ale drogo!

Przed meczem Czechy - Polska testujemy najlepszego burgera w Europie. Cena zwala z nóg! [WIDEO]

Czeska Praga słynie z knedlików i piwa, ale mało kto wie, że również z najlepszych… burgerów. Kolejki do restauracji „Nase Maso” ustawiają się już od godzin porannych, ale smakosze są przekonani, że warto poczekać na taki rarytas. Reporterzy „Super Expressu”, którzy przyjechali do Pragi na mecz Czechy - Polska, postanowili sprawdzić, czy to prawda.