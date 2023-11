i Autor: Cyfra Sport Michał Probierz, Robert Lewandowski, reprezentacja Polski

Okiem redaktora

Przemysław Ofiara: Ta kadra nie jest na dnie. Ona puka w wieczko od spodu [KOMENTARZ]

Z reprezentacją Polski ostatnio jest tak, że kiedy myślisz, że upadła na już na dno, to ona puka w wieczko od spodu. Bo jak inaczej można nazwać porażkę i remis z Mołdawią? Jak określić „Męczenie Owiec” i mordęgi z dzielnymi Farerami? Jak podejść do porażek z Czechami i Albanią? Przed startem eliminacji do Euro 2024 powtarzaliśmy, że trafiliśmy do grupy śmiechu i dziś możemy to podtrzymać.