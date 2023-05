Polska w półfinale EURO do lat 17! Filip Rejczyk bohaterem, co za gol [WIDEO]

Najważniejsze ligi piłkarskie w Europie zakończyły już zmagania, a spotkania reprezentacyjne zbliżają się wielkimi krokami. Oznacz to oczywiście, że czas na zgrupowanie reprezentacji Polski, ale zanim do niego dojdzie, to również listę powołanych na nie zawodników. We wtorek 30 maja podczas specjalnej konferencji prasowej, portugalski selekcjoner Biało-czerwonych poda listę szczęśliwców, którzy zagrają z Niemcami oraz Mołdawią podczas czerwcowych meczów, a Jan Tomaszewski po raz kolejny będzie miał okazję ocenić te wybory. Tuż przed konferencją, Polski Związek Piłki Nożnej podał jednak ważną informację.

PZPN wydał oficjalny komunikat przed kolejną konferencją Fernando Santosa. Wprowadzono wielką zmianę

PZPN raz po raz stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom kibiców i tuż przed kolejną konferencją z udziałem selekcjonera reprezentacji Polski postanowił wprowadzić dość dużą zmianę, z której z pewnością ucieszą się kibice Biało-czerwonych, mający do tej pory problemy z odnotowaniem, co dzieje się na spotkaniu PZPN i selekcjonera z mediami. Chodzi oczywiście o przełożenie konferencji na język migowy.

PZPN wprowadza kolosalne zmiany przed powołaniami Santosa! Jest oficjalny komunikat, to już pewne

- Konferencje prasowe selekcjonera Fernando Santosa na najbliższym zgrupowaniu reprezentacji Polski będą tłumaczone na język migowy. Pierwsza transmisja już we wtorek 30 maja. To kolejny znaczący krok Polskiego Związku Piłki Nożnej na drodze włączania kibiców z niepełnosprawnościami do piłkarskiej rodziny. - czytamy w komunikacie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Konferencja z udziałem Fernando Santosa zaplanowana jest na godzinę 13:00.

