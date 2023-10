Reprezentacja Polski zagra na mistrzostwach Europy? "Nie wyjść z takiej grupy..."

Takie rzeczy nie przystają reprezentantom

Remis z Mołdawią Warszawie będzie kosztowny dla polskiej kadry. Co się stało z naszymi piłkarzami, że mają los w swoich rękach, tak zawiedli? - Początek spotkania to był po prostu jeden wielki wstyd - powiedział Piotr Rzepka, były reprezentant Polski, a obecnie trener w rozmowie z PAP. - Mołdawia była lepszym zespołem, atakowała. Nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Przykro było patrzeć na nasze niedoskonałości techniczne. Chłopakom piłka odskakiwała. Takie rzeczy nie przystają reprezentantom Polski. W drugiej połowie te akcje zaczęły się jakoś zazębiać. Gdybyśmy tak wcześniej zaczęli grać, to może byśmy wygrali to spotkanie – zaznaczył.

Patryk Peda na plus czy na minus w kadrze? Były reprezentant Polski o powołaniu obiecującego obrońcy

Będzie bezpośredni awans, czy jednak baraże?

Wprawdzie wciąż Polska może awansować na EURO, ale zapewne będzie musiała grać w barażach. Nie ma co liczyć na to, że nawet wygrywając z Czechami na koniec zmagań w grupie, pozostałe wyniki ułożą się pod nas. - Nie wyjść z takiej grupy to po prostu wstyd. Myślę, że po losowaniu 90 procent Polaków uważało tak samo - dodał Rzepka.

Były kadrowicz tak widział blamaż z Mołdawią. Mocne wnioski, padają słowa o braku lidera

Sonda Czy reprezentacja Polski awansuje na EURO 2024? Tak Nie Nie mam zdania