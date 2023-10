Patryk Peda na plus czy na minus w kadrze? Były reprezentant Polski o powołaniu obiecującego obrońcy

Zachwycił z Wyspami Owczymi

W poprzednim sezonie Patryk Peda występował w SPAL, z którym spadł z Serie B. Wprawdzie niebawem po młodego gracza sięgnęło Palermo, ale do tego klubu dołączy dopiero w kolejnym sezonie. Teraz będzie występował w trzecioligowym SPAL, gdzie ma pewne miejsce. Poczynaniom piłkarza przyglądał się nowy selekcjoner Michał Probierz, który prowadził go w młodzieżówce. Uznał, że Peda - mimo występów w trzeciej lidze włoskiej - zasługuje na szansę w seniorskiej kadrze Polski. Zawodnik zadebiutował z Wyspami Owczymi w el. EURO 2024 i zebrał pozytywne opinie.

Każdy trener bierze odpowiedzialność za decyzje

W starciu z Mołdawią ponownie wybiegł w wyjściowym składzie. - Od razu zastrzegam: nie twierdzę, że on jest winowajcą i odpowiada za remis - wyznał Jacek Grembocki w rozmowie z PAP. - Twierdzę, że w reprezentacji Polski mają grać najlepsi. Jeśli Peda na co dzień występuje we włoskiej trzeciej lidze, to zwyczajnie nie może być najlepszy. Odnoszę wrażenie, że ktoś chciał mu pomóc, aby trafił do lepszego klubu. Złamano uniwersalne zasady i obnażono naszą ekstraklasę, bo droga do kadry nie wiedzie przez Serie C. Ale każdy trener bierze odpowiedzialność za swoje decyzje – dodał były kadrowicz.

