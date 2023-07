Reprezentant Polski nie gra od 16 miesięcy. Kolejne złe wieści: „Nie jest bliski powrotu”

Ostatni mecz w barwach Brighton and Hove Albion, 24-letni piłkarz rozegrał 2 kwietnia 2022 roku. Właśnie wtedy w meczu ligowym z Norwich doznał zerwania więzadeł krzyżowych w kolanie. Ciężki uraz wyeliminował go z udziału w mistrzostwach świata w Katarze. Co gorsza, w dalszym ciągu nie jest zdolny do gry. W marcu tego roku pojawił się na treningu swojego zespołu, ale ani razu nie znalazł się w kadrze meczowej „Mew”. Nie zanosi się na to, że stanie to się wkrótce, bo Moder nie znalazł się w kadrze Brighton na tournee w Stanach Zjednoczonych, podczas którego jego z drużyna rozegra 3 mecze z innymi zespołami Premier League.

„ Moder nie jest bliski powrotu, nie ma wyznaczonych ram czasowych" – poinformował na Twitterze dziennikarz ”The Athletic” Andy Naylor. Źle to wróży Polakowi przed startem Premier League, która rusza 11 sierpnia. Brighton wystąpi również w europejskich pucharach, gdyż szóste miejsce w poprzednim sezonie ligowym zapewniło drużynie prowadzonej przez Roberto De Zerbiego start w Lidze Europy. Zespół przystąpi do rozgrywek w fazie grupowej. Ostatni mecz w reprezentacji Polski Moder rozegrał 29 marca 2022 roku przeciwko Szwecji, w barażu o udział w mundialu.

