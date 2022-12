Robert Lewandowski na świątecznych zdjęciach przykuł uwagę fanów jednym szczegółem. Zapomniał? A może to celowo?!

Co za fortuna

Robert Lewandowski, tak jak miliony Polaków, podczas świąt Bożego Narodzenia ma czas, by nieco zwolnić. To ten okres, gdy rodzina w stu procentach stawiana jest na pierwszym miejscu, a problemy przyziemne nie stanowią problemu. Najważniejsi są bliscy i spędzenie z nimi czasu. Lewandowski z uśmiechem na ustach pozował do wspólnych fotografii z żoną i najbliższymi członkami rodziny.

Robert Lewandowski z brodą pod wigilijną choinką. Oczy fanów przykuł jeden szczegół

Lewandowski podczas tegorocznej Wigilii Bożego Narodzenia zaprezentował się z delikatnym zarostem, który momentalnie przykuł uwagę fanów. Najlepszy polski piłkarz nie przyzwyczaił kibiców do pokazywania się z brodą. Fani od razu zwrócili uwagę, że powinien ogolić się na Wigilię.

Ale kto wie? Być może polski piłkarz szykuje się do wielkiej metamorfozy i po prostu zaczął zapuszczać brodę? Przekonamy się zapewne za jakiś czas. Wielu fanów było zachwyconych taką wersją Roberta Lewandowskiego. Z brodą wygląda naprawdę dobrze!

