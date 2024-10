Ronaldo i koledzy w Warszawie! Obszerna galeria zdjęć Portugalczyków przed meczem z Polakami (NASZE ZDJĘCIA)

Reprezentacja Portugalii już za kilka godzin podejdzie do kolejnego wyzwania w Lidze Narodów! Na drużynę mistrzów Europy z 2016 roku czeka polska kadra. Dla wielu kibiców emocje związane ze starciem zaczęły się już wczorajszym wieczorem, kiedy to drużyna pełna gwiazd, na czele z Cristiano Ronaldo, przyjechała do Warszawy. Jak widać, kibice nie mogą się doczekać!

Reprezentacja Portugalii przyjechała do Polski. Kibice czekali na nich w hotelu

Bazą reprezentacji Portugalii na mecz z Polakami jest warszawski pięciogwiazdkowy hotel The WestIn Warsaw. Na piłkarzy, którzy przyjechali do stolicy Polski czekali kibice, którzy byli spragnieni zdjęć i autografów wielkich gwiazd światowego futbolu, w tym Cristiano Ronaldo. O ile były napastnik Realu Madryt i Manchesteru United miał być niechętny do dłuższych spotkań, o tyle w internecie pojawiła się publikacja, która udowadnia że Portugalczyk podpisał koszulkę "Królewskich" młodemu fanowi. Aby zobaczyć galerię zdjęć z przyjazdu Portugalczyków na mecz z Polską, przejdź do galerii zamieszczonej u góry tekstu!