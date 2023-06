Rosjanie pojawią się na EURO 2024? UEFA wydała oficjalne oświadczenie, absurdalny pomysł

Rosjanie wciąż pozostają wykluczeni z wielu dyscyplin z powodu trwającej wojny w Ukrainie. Choć niektóre federacje, a nawet MKOl, zaczynają się „łamać” i szukają rozwiązań, by przywrócić rosyjskich zawodników do sportu, to UEFA i FIFA (przynajmniej póki co) podtrzymuje ich wykluczenie z międzynarodowych rozgrywek – Rosjanie co prawda mogą grać w zagranicznych klubach, ale ich reprezentacje i kluby zostały wykluczone z rywalizacji międzynarodowej. Już za rok odbędzie się EURO 2024, na którym kibice z Polski mają nadzieję zobaczyć swoją drużynę, o co jednak może być trudniej po ostatnich wynikach. Niewykluczone jednak, że pojawią się na niej Rosjanie, choć w roli... wolontariuszy!

Absurd ze strony UEFA. Zapraszają Rosjan na EURO 2024

UEFA już teraz musi myśleć o organizacji EURO 2024 i właśnie rozpoczęła poszukiwanie 16 tysięcy wolontariuszy, którzy będą potrzebni przy przygotowaniu imprezy. Jak podaje Rosyjska Agencja Informacyjna TASS, UEFA poinformowała o możliwości składania wniosków na wolontariat przez rosyjskich obywateli. – Program wolontariatu UEFA Euro 2024 jest otwarty dla wszystkich. Poszukiwanych jest 16 000 wolontariuszy – przekazuje UEFA w oświadczeniu.

EURO 2024 odbędzie się w dniach 14 czerwca – 14 lipca 2024 roku, a gospodarzem mistrzostw będą Niemcy. Piłkarze grać będą w aż 10 miastach, a będą to: Berlin, Dortmund, Monachium, Kolonia, Stuttgart, Hamburg, Lipsk, Frankfurt, Gelsenkirchen i Duesseldorf.