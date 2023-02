Rywal Polaków przyznał się do homoseksualizmu! Znany piłkarz dokonał coming outu, w marcu zagra z Polską?

Jakub Jankto gra w obecnym sezonie w Sparcie Praga, do której jest wypożyczony z Getafe. Wrócił do ojczyzny po wielu latach spędzonych na włoskich boiskach, gdzie reprezentował m.in. Udinese i Sampdorię. Latem 2021 r. przeniósł się z Genui do Getafe, jednak w Hiszpanii nie szło mu zbyt dobrze i dlatego zdecydował się na wypożyczenie do Sparty. W drużynie ze stolicy Czech również zmaga się z pewnymi problemami, a obecnie leczy kontuzję i nie wiadomo, czy będzie do dyspozycji selekcjonera na mecz z Polską. Nie przeszkodziło mu to jednak w dokonaniu coming outu!

Jakub Jankto przyznał się do homoseksualizmu! W marcu zagra z Polską?

Jankto specjalnie w tym celu założył konto na Twitterze, na którym opublikował wyjątkowe nagranie. Przyznał się w nim do homoseksualizmu i wiadomość ta natychmiast obiegła media. - Jak każdy mam swoje mocne i słabe strony. Mam rodzinę, przyjaciół, pracę, którą od lat wykonuję najlepiej jak potrafię z powagą, profesjonalizmem i pasją. Jak każdy chcę też żyć w wolności. Bez obaw, bez uprzedzeń, bez przemocy, ale z miłością. Jestem homoseksualny i nie chcę się dłużej ukrywać - wyznał 27-latek.

Na końcu nagrania pojawił się napis: "Nie jest to materiał rozrywkowy. Celem tego wideo jest zachęcić innych". Niewykluczone, że wyznanie Jankto spotka się z reakcją innych piłkarzy z czołowych lig. Oświadczenie pomocnika skomentował już jego obecny klub. "Masz nasze wsparcie. Żyj swoim życiem, Jakubie. Nic innego się nie liczy" - napisała Sparta.

