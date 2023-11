i Autor: Cyfrasport Filip Wolski

Będą konsekwencje

Stanowisko Lecha w sprawie kadrowiczów. Jasny przekaz poznańskiego klubu

Reprezentacja Polski do lat 17 przygotowuje się do mistrzostw świata w Indonezji. Jednak dla czterech polskich juniorów turniej właśnie się zakończył. Zostali odesłani do kraju za skandaliczny wybryk, którego mieli się dopuścić. W tym gronie jest dwóch zawodników Lecha. Poznański klub wydał komunikat w tej sprawie.