Szokujące kulisy emerytury Wojciecha Szczęsnego. Jego dobry kumpel zdradził całą prawdę

Wojciech Szczęsny zakończył piękną karierę. Ta wiadomość obiegła świat tuż przed ogłoszeniem powołań do reprezentacji Polski na wrześniowe zgrupowanie. O tym, że 34-latek może zrezygnować z gry w kadrze po Euro 2024 mówiło się od dłuższego czasu. Po turnieju uznany bramkarz nie chciał jednak składać żadnych deklaracji i wydawało się, że może nawet kontynuować występy w reprezentacji. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna - Szczęsny nie tylko skończył z grą w narodowych barwach, a w ogóle z piłką. Wszystko niedługo po zerwaniu kontraktu z Juventusem, po którym stał się łakomym kąskiem na rynku transferowym. 84-krotny reprezentant Polski był już jednak głową w innym miejscu, o czym więcej opowiedział na kanale Meczyki Łukasz Wiśniowski.

Dałem piłce 18 lat mojego życia, codziennie, bez wymówek. Dzisiaj moje ciało wciąż czuje się gotowe na wyzwania, ale mojego serca już w tym nie ma. Czuję, że teraz nadszedł czas, aby poświęcić całą moją uwagę rodzinie - mojej wspaniałej żonie Marinie i dwójce naszych pięknych dzieci Liamowi i Noelii. Dlatego zdecydowałem się odejść z profesjonalnej piłki - poinformował we wtorek Szczęsny.

Jego decyzja zszokowała nie tylko Polskę, lecz także świat. Ten temat zdominował dyskusję po powołaniach Michała Probierza, który po raz pierwszy nie będzie mógł skorzystać z podstawowego dotychczas bramkarza. Łukasz Wiśniowski w specjalnym programie Meczyków zdradził, że Szczęsny po odejściu z Juventusu miał kilka naprawdę ciekawych ofert. Dziennikarz będący blisko 34-latka zdradził, że Polak odrzucił m.in. powrót do Arsenalu! Nie interesował go też kontrakt z Manchesterem United, Ajaxem czy Fiorentiną. To najlepiej pokazuje, że decyzję o zakończeniu kariery podjął na własnych zasadach.

Szczęsny i Łukasz Wiśniowski kumplują się od lat

Dziennikarz Meczyków i Eleven Sports od lat ma świetny kontakt ze Szczęsnym. Wiśniowski przez kilka lat pracował przy popularnych vlogach z reprezentacji na kanale Łączy Nas Piłka. Później prowadził z bramkarzem głośną serię wywiadów pt. "Prosto w Szczenę" z największymi gwiazdami piłki, które bramkarz osobiście zapraszał. A w trakcie kariery grał w największych klubach - Arsenalu, AS Roma i przez ostatnie lata w Juventusie.