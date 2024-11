Dariusz Szpakowski o końcu kariery. To jedyne, co jest teraz dla niego najważniejsze! Przyznał to wprost

Szymon Kołecki o blamażu reprezentacji Polski w Lidze Narodów

Czas na wielki powrót Szymona Kołeckiego do klatki! Mistrz olimpijski z Pekinu w 2008 roku w podnoszeniu ciężarów walczy od siedmiu lat. Ostatnio miał jednak ponad trzyletnią przerwę związaną z problemami zdrowotnymi. Pogromca m.in. Mariusza Pudzianowskiego czy Damiana Janikowskiego zawalczy na Babilon MMA 50 z Olim Thompsonem, byłym zawodnikiem UFC czy KSW. Podczas rozmowy z Andrzejem Kostyrą, Szymon Kołecki poruszył wiele tematów.

Wśród nich była także kwestia ostatnich meczów reprezentacji Polski w piłce nożnej w Lidze Narodów z Portugalią i Szkocją. Najwięcej zamieszania przyniosła kwestia zmiany Karola Świderskiego, który… nie był zgłoszony do meczowego protokołu.

- Nie potrafię tego zrozumieć. Każdy może zrobić błąd. Od tego jest szef, żeby jemu się wytłumaczyć, przeprosić. A jak rozumiem – szefem tego pana jest trener kadry lub jej kierownik. Nie rozumiem, dlaczego żeby odwrócić uwagę społeczeństwa od blamażu, który sprawiła reprezentacja, sztab szkoleniowy i cała reszta, sadzają chłopa, żeby przepraszał. To jest przykre. Kto wpadł na taki pomysł? Potem wychodzą dostają lanie od Szkocji – dodał Kołecki.

Zdaniem mistrza olimpijskiego z Pekinu, piłkarzom reprezentacji Polski brakuje charakteru.

- Nikt z nich nigdy nie wyszedł i nie przeprosił szczerze, jak ten pan na konferencji. Do zdjęć z Ronaldo są pierwsi. To pokazuje, jak go traktują. Chcieliby mu piłki podawać, a nie go ograć. Brakuje im charakteru. Wolę się nie rozwijać, bo nie ma nad czym – skończył temat.

Cała rozmowa Andrzeja Kostyry z Szymonem Kołeckim będzie do obejrzenia w poniedziałek 25 listopada o 17:00 na Sport.se.pl i kanale KOstyra SE.

Szymon Kołecki – kiedy kolejna walka?

Szymon Kołecki stoczy kolejny zawodowy pojedynek na gali Babilon MMA. Jego przeciwnikiem będzie były zawodnik m.in. Bellatora, UFC, KSW czy FEN Oli Thompson. Dla mistrza olimpijskiego będzie to dwunasta walka. Do tej pory wygrywał dziesięciokrotnie.

Kołecki wejdzie do klatki już 7 grudnia w Ożarowie Mazowieckim. Gala Babilon MMA 50 odbędzie się w Hotelu Mazurkas. W walce wieczoru Krzysztof Mendlewski zmierzy się z Filipem Lamparskim o pas w kategorii lekkiej.