i Autor: PIOTR GRZYBOWSKI/SE

Świetne wieści!

Ta wiadomość ucieszy fanów Łukasza Fabiańskiego i Jakuba Błaszczykowskiego! Specjalna rola byłych reprezentantów Polski na Euro 2024, znakomita informacja

RoSz 18:15 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Euro 2024 zbliża się wielkimi krokami. Reprezentacja Polski wywalczyła awans do turnieju w ostatniej chwili, ponieważ musieli walczyć o bilet do Niemiec w barażach. Ta sztuka się udała, jednak "biało-czerwoni" będą mieli ciężką przeprawę, z racji tego że trafili do grupy z Holandią, Francją oraz Austrią. TVP kilka dni temu ogłosiło, że ekspertem podczas mistrzostw Europy będzie Łukasz Piszczek, do obrońcy dołączyli Łukasz Fabiański oraz Jakub Błaszczykowski.