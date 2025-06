Finlandia – Polska: Oglądaj specjalną transmisję live z Helsinek! Reakcja kibiców na gorąco

Lewandowski już nie wróci do reprezentacji Polski? Spytano go wprost. Wymowne słowa

Jan Bednarek: nowy kapitan reprezentacji Polski ma piękną żonę! Te zdjęcia was rozgrzeją!

Finlandia – Polska: Specjalny live spod stadionu w Helsinkach

Polska szykuje się do kolejnego meczu w Helsinkach. Biało-czerwoni we wtorek, 10 czerwca zagrają z Finlandią w trzecim już spotkaniu eliminacji mistrzostw świata. Nasza kadra wygrała pierwsze dwa mecze z Maltą i Litwą. Niestety, przed wyjazdem do Finlandii w mediach społecznościowych rozpętała się wielka burza. Spotkanie Finlandia – Polska było poprzedzone wielką aferą z udziałem Roberta Lewandowskiego i Michała Probierza.

W niedzielę, 8 czerwca PZPN poinformował, że decyzją Michała Probierza Robert Lewandowski nie jest już kapitanem reprezentacji Polski. Miejsce gwiazdy Barcelony zastąpił Piotr Zieliński, który z Finlandią nie zagra. Fani są wściekli ze względu na fatalną atmosferę wokół reprezentacji. Jakie są nastroje wśród fanów w Helsinkach?

Specjalna transmisja na żywo przed meczem Finlandia – Polska rozpocznie się o godzinie 19:00. Zobacz, jakie nastroje są wśród kibiców przed kolejnym spotkaniem eliminacji MŚ 2026.

Eliminacje MŚ 2026: Finlandia – Polska. O której godzinie mecz?

Mecz Finlandia - Polska w eliminacjach MŚ 2026 zostanie rozegrany we wtorek 10 czerwca 2025 w Helsinkach. Początek meczu Finlandia - Polska o godzinie 20.45. Transmisja TV z meczu Finlandia - Polska na antenach TVP 1 i TVP Sport. Stream online na sport.tvp.pl.

Początek meczu Finlandia - Polska: wtorek, 10 czerwca, godzina 20.45

Transmisja TV na żywo: TVP 1 i TVP Sport

Stream Online: SPORT.TVP.PL

Relacja live, wynik meczu na żywo: sport.se.pl