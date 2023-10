Tak Michał Probierz ubrał się na debiut w reprezentacji Polski. Kompletna odmiana. Zupełnie inaczej niż jego poprzednicy

Wydało się, co Robert Lewandowski naprawdę myśli o Piotrze Zielińskim! Zwrócił uwagę na jeden szczegół, powiedział to wprost

zwrócił na to uwagę

Reprezentacja Polski rozpoczyna nowy rozdział w swojej historii. Nowym selekcjonerem naszej kadry został Michał Probierz, który jest doskonale kojarzony przez kibiców ze swojej pracy w Ekstraklasie czy roli trenera młodzieżówki. Biało-czerwoni zaliczyli fenomenalne wejście w meczu z Wyspami Owczymi i zaczęli od prowadzenia już w trzeciej minucie spotkania. Michał Probierz szybko miał okazję cieszyć się z pierwszego małego sukcesu.

Debiut w roli selekcjonera pierwszej reprezentacji narodowej jest dla wielu trenerów niezwykle ważny. Nic dziwnego, że często decydują się na bardzo odświętne stroje. W garniturach na debiutanckie spotkania wychodzili m.in. Czesław Michniewicz czy Fernando Santos.

Michał Probierz zdecydował się na dużo lżejszą stylówkę i trudno mu się dziwić. Nowy selekcjoner kadry narodowej przyszedł na mecz w zapewne ciepłym dresie i grubej kurtce, a także z czapką z daszkiem.

Zapewne sytuacja wyglądałaby inaczej w Polsce, ale… warunki atmosferyczne na Wyspach Owczych nie należały do najprzyjemniejszych. Na wyspie okropnie wiało i padało, co sprawiło, że swobodne oglądanie w garniturze nie należałoby do łatwych.

