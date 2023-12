Tak Wojciech Łazarek był nazywany. Były selekcjoner kadry to król dowcipu, mistrz anegdot

Co za słowa o zmarłym trenerze

W roli szkoleniowca pracował w wielu klubach. Wprowadził Zawiszę Bydgoszcz do pierwszej ligi. Największe sukcesy osiągnął w Lechu, z którym dwa razy sięgnął po mistrzostwo Polski oraz dwukrotnie zdobył także Puchar Polski. To były pierwsze trofea w kolekcji „Kolejorza”. W ten sposób zapracował na miano najlepszego polskiego szkoleniowca. Wyróżnienie tygodnika „Piłka Nożna” odbierał dwa razy z rzędu.

Dariusz Wdowczyk o zmarłym selekcjonerze kadry. "Wojciech Łazarek był trenerem z poczuciem humoru"

Władze PZPN po mistrzostwach świata w Meksyku powierzyły mu obowiązki selekcjonera. Zasłynął tym, że w debiucie z KRLD (2:2) dał szansę... 21 zawodnikom. Jednak pod jego wodzą kadra nie zanotowała progresu. Jego bilans to: 31 meczów, 18 wygranych, 4 remisy, 9 porażek. Nie dane mu było wprowadzić drużyny narodowej na EURO 1988 i MŚ 1990. Został zwolniony jeszcze w trakcie eliminacji do mundialu we Włoszech. Zaważył przegrany 0:3 mecz z Anglią na Wembley w czerwcu 1989 roku.

Ryszard Tarasiewicz wspomina zmarłego selekcjonera reprezentacji: "U trenera Łazarka miałem być jastrzębiem"

- Był otwarty dla piłkarzy - powiedział nam Dariusz Wdowczyk, który grał w kadrze za jego kadencji. - Słynął ze swoich powiedzonek, które cytował nawet podczas odpraw. Zapamiętałem m.in. „Nie każda kłoda, która pływa w Nilu, to krokodyl”, „Nie kopać się z koniem". Był trenerem z poczuciem humoru - wspominał.

Wojciech Łazarek nie żyje. Roman Kosecki o byłym selekcjonerze reprezentacji Polski

Prowadził nie tylko kadrę Polski, ale także Sudanu. Związany był z zagranicznymi klubami w Szwecji, Izraelu, Egipcie, Arabii Saudyjskiej. Jego odejście to wielka dla polskiego futbolu. Spoczywaj w pokoju trenerze.

Nie żyje Wojciech Łazarek, jego poznańskie dzieci płaczą. „Zrobiliśmy to właśnie z nim, bo był dla nas jak ojciec”

Wojciech "Baryła" Łazarek - król cytatów:

- Niekiedy pojęcie tej pracy przypomina całowanie tygrysa w d... Przyjemność żadna, a ryzyko duże

- Życie trenera jest jak tramwaj: jeden wsiada, drugi wysiada. Ja właśnie wysiadam

- Z budowaniem drużyny jest podobnie jak z robieniem słonia. Dużo kurzu, szumu, a efekt za dwa lata

- Trzeba być basiorem, a nie piplokiem

- Graliśmy tak dobrze, że moje jądra składały się same do oklasków

- Nie każda kłoda, która pływa w Nilu, to krokodyl

