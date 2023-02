Taka opinia pojawiła się o Czesławie Michniewiczu. Kibice wyrazili się o trenerze w jasny sposób, to może być przełom

Zapamiętajcie tego młodzieńca. To on może być objawieniem w polskim futbolu

Tak Nuno Gomes postrzega Fernando Santosa. Mówi, co łączy selekcjonera Polaków z Robertem Lewandowskim

Brutalna ocena Grzegorza Krychowiaka. Gdyby nie Lewy, nie byłoby go w kadrze? Zaskakująca opinia

Czesław Michniewicz zdołał osiągnąć z reprezentacją Polski historyczny sukces. Po raz pierwszy od ponad trzech dekad biało-czerwoni awansowali z grupy na mistrzostwach świata i w Katarze doszli do 1/8 finału. I w teorii wszystko wygląda dobrze, ale jednak afery wokół kadry i styl gry drużyny pozostawiały wiele do życzenia, co poskutkowało stanowczą decyzją PZPN. Cezary Kulesza postanowił, że nie przedłuży kontraktu z Michniewiczem.

Michniewicz blisko szkockiego klubu? Pojawiła się szczera opinia

Dlatego też szkoleniowiec ma obecnie wolną rękę w poszukiwaniu pracy. Ostatnio pojawiły się informacje, jakoby szkocki klub był zainteresowany zatrudnieniem szkoleniowca, a sam Michniewicz również miał wyrazić chęć objęcia Aberdeen. Zespół przeżywa kryzys i ponownie poszukuje szkoleniowca. Portal Sport.pl skontaktował się z dziennikarzem ze Szkocji. Blair Meikle przyznał, że temat faktycznie istnieje. Co ciekawe, kibice Aberdeen są pozytywnie nastawieni do zatrudnienia Michniewicza.

- Fani Aberdeen wydają się przychylni Michniewiczowi. Czytałem wiele pozytywnych komentarzy w mediach społecznościowych na temat tej kandydatury. Zorganizowano nawet ankietę, w której 64 procent głosujących było za zatrudnieniem byłego selekcjonera reprezentacji Polski - przyznał dziennikarz. Pojawiła się również opinia, że Michniewicz to trener z bogatym dorobkiem. - Ze strony klubu słyszę, że jest na ich radarze i jestem pewien, że chętnie skorzystaliby z trenera z takim doświadczeniem i bogatym CV - ocenił Meikle. Michniewicz rzecz jasna nie jest jedynym kandydatem i cała sprawa wyjaśni się w najbliższych dniach.

Sonda Czy Czesław Michniewicz nadal powinien być selekcjonerem reprezentacji Polski? Tak Nie