Czesław Michniewicz przerwał milczenie. Wyrzucił to z siebie w Sylwestra, tak pożegnał się z reprezentacją Polski

Zmuszą Polaka do powrotu do Rosji?! Niepokojące doniesienia, wszystko z jednego powodu

Michniewicz objął reprezentację pod koniec stycznia, ale po niespełna 12 miesiącach zakończy pracę w Polskim Związku Piłki Nożnej. Pomimo wypełnienia wszystkich postawionych przed nim celów - awansu na mundial, utrzymania w dywizji A Ligi Narodów oraz wyjścia z grupy podczas MŚ w Katarze - Cezary Kulesza postanowił nie przedłużać z nim kontraktu i dokonać zmian. Tę decyzję ogłoszono już przed świętami Bożego Narodzenia, jednak formalnie kontrakt Michniewicza wygasa wraz z końcem tego roku. Ostatnie dni były dla byłego selekcjonera nieco spokojniejsze, a on sam zniknął nieco z mediów. Nie skomentował oficjalnie decyzji PZPN, jednak w Sylwestra przerwał milczenie. Oficjalnie podziękował za najwspanialszy czas w swoim życiu i pożegnał się z podopiecznymi, przełożonymi oraz kibicami.

Czesław Michniewicz przerwał milczenie. Pożegnał się z reprezentacją Polski w Sylwestra

"Z ostatnim dniem grudnia kończę pracę na stanowisku Selekcjonera Reprezentacji Polski w piłce nożnej. Za ten najwspanialszy czas w moim życiu chciałbym bardzo podziękować Prezesowi Cezaremu Kuleszy oraz Zarządowi Polskiego Związku Piłki Nożnej za okazanie mi zaufania.

Bardzo dziękuję za ten wspólny czas wszystkim piłkarzom. Za ich profesjonalizm, pasję, poświęcenie, zrozumienie i dążenie do realizacji wspólnych celów. Dziękuję również całemu sztabowi szkoleniowemu, wszystkim pracownikom Związku, a przede wszystkim Wam, Kibicom biało-czerwonych za wsparcie.

Żegnam się z Reprezentacją, której będę cały czas kibicował. Życzę wszystkim w nadchodzącym Nowym Roku dużo zdrowia, uśmiechu i spokoju. To był udany rok dla polskiej piłki: Awans na MŚ w Katarze, Awans do 1/8 MŚ w Katarze po 36 latach, Utrzymanie w Dywizji A Ligii Narodów, Awans do pierwszego koszyka przed losowaniem ME 2024, Dobre losowanie eliminacji do ME 2024 w Niemczech.

Pozdrawiam, Czesław Michniewicz" - napisał w mediach społecznościowych 52-latek. W poniższej galerii zobaczysz najlepsze memy po rozstaniu z Michniewiczem:

Sonda Czy Michniewicz był dobrym selekcjonerem reprezentacji Polski? Tak, powinien zostać Był dobry, ale trzeba zmiany Nie był dobry