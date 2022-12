Kiedy Rosja zaatakował Ukrainę i rozpoczęła wojnę na terytorium naszych wschodnich sąsiadów, wielu piłkarzy natychmiast lub dokładnym przemyśleniu sprawy zdecydowało się zabrać głos i potępić działania reżimu Putina, co doprowadziło do licznych transferów poza Rosję - tak jak w przypadku chociażby Grzegorza Krychowiaka. Z takiego rozwiązania nie skorzystał natomiast Maciej Rybus, który pozostał w Rosji przechodząc jedynie z Lokomotiwu do Spartaka, czym wywołał ogromny gniew polskich kibiców. Jak się okazuje, w dłuższej perspektywie nie przyniosło mu to korzyści.

Mocne słowa pod adresem Macieja Rybusa. Były zawodnik Spartaka nie miał litości dla polskiego obrońcy, mocno się po nim przejechał

33-letni lewy obrońca pochodzący z Łowicza niestety dla siebie nie odgrywa w drużynie ze stolicy Rosji znaczącej roli i w tym sezonie pojawił się na murawie łącznie zaledwie 11 razy, co przełożyło się na 582 minuty na placu gry. Nie jest to najlepszy wynik, ale zdaniem byłego gracza Spartaka, Eduarda Mora taki stan rzeczy wynika z faktu, że Rybus nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań.

Takich słów o Macieju Rybusie jeszcze nie było! Poważne zarzuty w kierunku polskiego piłkarza, mowa o rozczarowaniu

- Kto jest dla mnie największym rozczarowaniem w tym roku? Maciej Rybus (...) Klub sięgnął po doświadczonego zawodnika, a skończyło się na rozczarowaniu. Nie tylko nie został zawodnikiem pierwszego składu, ale nawet jak pojawiał się na murawie, to nie wypełniał celów, jakie mu stawiano. On jest największym rozczarowaniem - powiedział Mor w rozmowie z "Legalbet", krytykując ostro polskiego obrońcę.

