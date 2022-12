To koniec! Decyzja zapadła, Czesław Michniewicz musi się z tym pogodzić

Legenda światowego futbolu zgłosiła się do PZPN. Chce zastąpić Michniewicza

Legendarny reprezentant ma swego faworyta do roli selekcjonera Biało-Czerwonych, Czesława Michniewicza już w niej nie widzi. Wskazuje konkretny powód

Przed mistrzostwami świata chyba mało kto spodziewał się, że awans z grupy może okazać się niewystarczającym sukcesem. Polska po raz pierwszy od 36 lat awansowała do fazy pucharowej mundialu, jednak dokonała tego w słabym stylu, a po porażce w 1/8 finału z Francją wybuchło potężne zamieszanie. Brudy z szatni są prane publicznie, a najgorętszym tematem pozostaje niedoszła premia od premiera dla reprezentacji. Atmosfera wokół narodowej drużyny stała się fatalna i Michniewicz znalazł się na celowniku. Wciąż nieznana jest jego przyszłość, jednak kontrakt trenera z PZPN wygasa wraz z końcem grudnia i wszystko wskazuje na to, że nie będzie przedłużony. Cezary Kulesza rozpoczął poszukiwania następcy, choć nie skreślił ostatecznie obecnego selekcjonera. Decyzja o nieskorzystaniu z klauzuli przedłużenia kontraktu mówi jednak wiele. Prawdopodobnie 31 grudnia Michniewicz odejdzie z reprezentacji, ale nie będzie to jego jedyny koniec tego dnia.

To koniec dla Czesława Michniewicza! Decyzja zapadła

Z końcem roku wygasa umowa 52-latka z dotychczasowym agentem, Mariuszem Piekarskim! Ten poinformował już, że nie zostanie ona przedłużona. - Dużo mówiło się o naszej umowie menedżerskiej, ale mogę zdradzić, że umowa kończy się z końcem grudnia tego roku. Umowa się skończy, ale przyjaźń pozostaje - powiedział cytowany przez TVP Sport. Ujawnił też, że nie prowadził rozmów z Kuleszą, gdy ten postawił na Michniewicza na początku roku. Nie będzie przedstawicielem trenera również w trwających negocjacjach. To wszystko pokazuje, jak gorący okres przeżywa selekcjoner Biało-Czerwonych.

Michniewicz na ławce reprezentacji awansował do mistrzostw świata, utrzymał się w dywizji A Ligi Narodów i wyszedł z grupy na mundialu. Mimo to, jego pozycja jest poważnie zagrożona. Mówi się, że prezes PZPN chciałby podpisać kontrakt z Andrijem Szewczenką, ale na giełdzie nie brakuje też innych nazwisk. W poniższej galerii zobaczysz, kto może zostać nowym selekcjonerem reprezentacji Polski:

