Ukochana polskiego piłkarza swoim ciałem rozgrzewa nawet słońce. Pikantne fotografie partnerki Nicoli Zalewskiego krążą po sieci

Nicola Zalewski po zmianie trenera w AS Roma dostaje zdecydowanie mniej szans i rzadziej pojawia się na boisku. Przed powołaniami zastanawiano się, w jakiej formie przyjedzie 22-latek urodzony we Włoszech. Wszelkie wątpliwości, co do jego dyspozycji zostały rozwiane momentalnie. W meczu z Estonią był najlepszym zawodnikiem na placu gry i napędzał zdecydowaną część akcji biało-czerwonych i sprawił, że piłkarz rywali zobaczył dwie żółte kartki po faulu na nim. Równie dobrze zaprezentował się w rywalizacji z Walią.

Zalewski zebrał więc zasłużone pochwały za swoje występy i kibice liczą, że z jego zdrowiem będzie wszystko w porządku i podczas finałów mistrzostw Europy również będzie jednym z liderów biało-czerwonej kadry. Na razie Zalewski wraca do Włoch, gdzie będzie walczył o miejsce w AS Roma oraz będzie mógł wpaść w objęcia swojej ukochanej, którą jest Nicol Luzardi.

Reprezentant Polski raczej nie należy do piłkarzy, którzy chwalą się życiem prywatnym i rzadko publikuje zdjęcia z partnerką w mediach społecznościowych. Luzardi jest tancerką i można zobaczyć ją m.in. włoskim programie "Tale E Quale". Luzardi w przeszłości spotykała się z innym piłkarzem, a w mediach społecznościowych nie ma oporów przed wrzucaniem nieco odważniejszych zdjęć.