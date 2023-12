W końcu znaleźli na niego sposób. Tak Marcin Bułka został pokonany w Nantes [WIDEO]

Nie pobije rekordu Francuza

Po ostatnich występach polskiego bramkarza zastanawiano się, czy jest w stanie wyrównać rekord Ligue z czystymi kontami. Ustanowił go Gaetan Huard, bramkarz Bordeuax, w sezonie 1992/93, który nie dał się pokonać w 13 kolejnych meczach. Teraz już wiadomo, że Marcin Bułka nie wyrówna wyczynu Francuza. Nicea przegrała 0:1 z Nantes w 14. kolejce. To pierwsza porażka jego drużyny w tym sezonie. Nicea zajmuje w Liguje 1 drugie miejsce.

747 minut bez straty gola

Sposób na kadrowicza znalazł Florent Mollet. Polak został pokonany w 24. minucie. Pierwszy strzał obronił, skapitulował dopiero po dobitce. To oznacza, że czyste konto zachował w ośmiu spotkaniach z rzędu, a w sumie na zero z tyłu zagrał w dziesięciu meczach. Gola w lidze francuskiej nie puścił przez 747 minut. Poprzednio dwa razy pokonał go Kylian Mbappe z PSG we wrześniowym starciu.

