Jacek Magiera o hicie z Rakowem. Trener Śląska o fundamentach sukcesu lidera ekstraklasy

Frekwencja niesie Śląsk do wygranych

Śląsk jest na czele ligi. Ma dwa punkty przewagi nad Jagiellonią, ale przed sobą niedzielny mecz z Rakowem. Co miało największy wpływ na postawę wrocławian w tej rundzie? - Kluczowe są fundamenty: pasja, determinacja, wypracowane standardy, wiara w to, co się robi - powiedział trener Jacek Magiera podczas konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media. - Cieszymy się z tego. Nie przypuszczaliśmy, że aż tak to będzie wyglądało. Zakładaliśmy, że będziemy wygrywać. Teraz zamierzamy to kontynuować. Wierzymy w siebie. Frekwencja też napawa optymizmem i niesie nas do zwycięstw - podkreślił.

Chcę być lepsi od mistrza

Lider ekstraklasy notuje serię trzynastu meczów bez porażki. Szkoleniowiec wierzy w to, że seria zostanie podtrzymana w starciu z Rakowem. - To dobry moment na takie spotkanie - tłumaczył trener Magiera, cytowany przez klubowe media. - Ostatnia kolejka rundy jesiennej, a na trybunach 40 tysięcy kibiców. Śląsk jest w dobrej formie, a Raków także znajduje się w dobrej dyspozycji. Widziałem mecz Rakowa w Lidze Europy. Mistrz Polski wygrał zasłużenie. Jednak nie zmienia to naszego podejścia. Chcemy być skuteczniejszym zespołem, który wygra to spotkanie - zaznaczył szkoleniowiec wrocławskiego klubu.

