Erik Exposito zdeklasował konkurentów w lidze. Kapitan Śląska "przejedzie" się po mistrzu Polski?

Trzy razy z rzędu "Piłkarz miesiąca"

Dla Exposito to już piąty sezon w Polsce. Obecna edycja jest w jego wykonaniu zdecydowanie najlepsza. Od początku rozgrywek narzucił takie tempo, że zostawił konkurentów daleko w tyle. Podobnie jak Śląsk, który patrzy na rywali z pozycji lidera. Hiszpan trzy raz z rzędu został wyróżniony nagrodą „Piłkarz miesiąca”. Nie miał sobie równych w sierpniu, wrześniu i październiku

Nie grymasił, uwagi wziął do siebie

Za przemianą Exposito stoi Jacek Magiera, trener Śląska. Najpierw kazał pozbyć mu się nadwagi, a następnie mianował go kapitanem. Decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę. - Trzeba pochwalić piłkarza za to, że nie grymasił, lecz przyjął uwagi do siebie - tak Waldemar Prusik, legenda Śląska, opisywał tę sytuację na łamach „Super Expressu”. - Trener dobrze wyczuł sytuację. Opaska kapitana zmobilizowała Hiszpana, który jest odpowiedzialny za zespół. Bez Exposito, Śląsk byłby w tabeli poza pierwszą dziesiątką. Dobrze, że Magiera tak mocno postawił się przeciwko jego sprzedaży w letnim okienku - przekonywał były kadrowicz na naszych łamach.

Hiszpanie dali mu przykład

Zachwyty nad Exposito są uzasadnione. W tej rundzie napastnik Śląska strzelił już 13 goli i prowadzi w wyścigu o tytuł króla strzelców. Czy podąży ścieżką wytyczoną przez rodaków, którzy w ostatnich latach wygrywali w tej klasyfikacji? Przed nim po to trofeum sięgnęło czterech Hiszpanów.

Z Rakowem też strzeli?

Pierwszym z nich był Carlitos, który zwyciężył przed pięcioma laty. Był wtedy piłkarzem Wisły Kraków. W kolejnym sezonie triumfował Igor Angulo z Górnika. Przed rokiem najlepszy okazał się Ivi Lopez z Rakowa, a w ostatnim sezonie wygrał Marc Gual z Jagiellonii. Gwiazdor Śląska dołączy do tego kwartetu? - Jestem pod wrażeniem postawy Exposito - mówi Ivi Lopez, napastnik Rakowa. - Dobrze sobie radzi w tym sezonie. Jak dalej będzie tak regularny, to na koniec będzie cieszył się z korony. Ale z Rakowem niech nie strzela. Już moi koledzy oto zadbają - uśmiecha się Hiszpan, który wraca do zdrowia po kontuzji kolana.

Tak Erik Exposito strzelał dla Śląska:

Ekstraklasa: 135 meczów/48 goli

Puchar Polski: 7 meczów/3 gole

Liga Konferencji: 5 meczów/1 gol

Bilans: 147 meczów/52 gole

