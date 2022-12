Ważą się losy selekcjonera reprezentacji Polski. Czesław Michniewicz zostanie czy wyleci?

Podsumujmy dokonania szkoleniowca z ekipą Biało-czerwonych. Michniewicz pracuje z drużyną narodową od marca. Prowadził ją w 13 spotkaniach, w których zanotował pięć zwycięstw, trzy remisy i pięć porażek, przy bilansie bramkowym 13-18. Z powierzonych mu zadań wywiązał się wyśmienicie. Najpierw wygrał baraż ze Szwecją i w ten sposób wywalczył przepustkę na mundial. Później utrzymał zespół w Dywizji A Ligi Narodów. Na mistrzostwach świata jego podopieczni zagrali w 1/8 finału, co przez lata było zmorą dla polskich piłkarzy. Wytykano defensywny styl gry.

Co dalej z Michniewiczem? Ostatnio prezes PZPN Cezary Kulesza nie skorzystał z możliwości przedłużenia umowy z trenerem. Ale wciąż jest możliwe, że to on dalej będzie prowadził kadrę. Obecny kontrakt selekcjonera ze związkiem kończy się z końcem roku. Czy Michniewicz uratuje posadę? Poniżej głos ekspertów.

Prognozy ekspertów:

Jerzy Dudek: Podciął skrzydła

- Patrząc na ostatnie pół roku, to ja nie widziałem ani jednego momentu czy fragmentu, po którym mógłbym powiedzieć, że Michniewicz odcisnął piętno. Nie widzę jego ręki na tym zespole, nie da się powiedzieć, że go rozwinął. Mam wrażenie, że podciął skrzydła najlepszym zawodnikom, którzy wybitnie grają w klubach. A w kadrze tego nie widzieliśmy.

Paweł Golański: Wykonał zadanie

- Jeśli postawiono przed nim cel w postaci awansu do fazy pucharowej, to wykonał zadanie. Prezes PZPN Cezary Kulesza powinien spytać szkoleniowca o jego pomysł na kadrę na eliminacje EURO. Jeśli Michniewicz będzie się upierał i zostanie przy graniu w taki sposób jak na mistrzostwach, to dalsza współpraca nie ma sensu, bo wszyscy będą się męczyli.

Jacek Bąk: Trzeba dać mu szansę

- Czemu ma odejść? Wyjście z grupy po 36 latach to sukces. Dlatego dziwne dla mnie to wszystko brzmi, że trener miałby odejść. Wiem, że narzekano na styl kadry na mundialu, ale liczył się wynik. Taktycznie trener jest mocny i elastyczny. Myślę, że trzeba zrobić korektę stylu w eliminacjach EURO. Jestem zdania, że trzeba dać trenerowi szansę.

Grzegorz Lato: Styl i powołania

- Nie powinien dłużej pracować z kadrą. W Katarze odtrąbiono wielkie zwycięstwo po... porażce z Argentyną. Tak, wyszliśmy z grupy, ale w jakim stylu? Do tego kwestia powołań: otrzymali je zawodnicy siedzący na ławkach w swych drużynach. Wolałbym poszukać młodych chłopaków grających w naszej ekstraklasie niż brać takich, których jedynym argumentem jest kontrakt z zagranicznym klubem.

Henryk Kasperczak: Zadanie wykonane

- Patrząc na styl zaprezentowany przez naszych w meczach grupowych w Katarze, można było mieć niedosyt. Ale fakt, że wyszliśmy z grupy, był bardzo pozytywną rzeczą. Dał nam szansę zagrania przeciwko Francji i odkrycia innej twarzy tej reprezentacji. Selekcjoner wypełnił postawione przed nim zadanie, więc dlaczego mielibyśmy go teraz pożegnać?

Michał Listkiewicz: Warunek do wypełnienia

- Patrzę na inne reprezentacje, na długość kadencji ich selekcjonerów – często wieloletnią. Dlatego uważam, że Michniewicz powinien pracować dalej z reprezentacją! Musi jednak usłyszeć od władz PZPN, że na finały EURO 2024 pojedziemy z celem „zapukania” do strefy medalowej. I powinien już teraz nakreślić plan, jak będzie chciał to osiągnąć!

Adam Matysek: Archaiczny futbol

- Ucieszyło mnie, że wyszliśmy z grupy w Katarze, ale czy to można nazwać sukcesem? Tak archaicznego futbolu, jak nasz, nie zaprezentowała w MŚ żadna inna ekipa. Zagadką była dla mnie forma zarządzania drużyną przez selekcjonera, dobór składu i jego korekty w trakcie gry... Dlatego Michniewicz nie powinien już pracować z kadrą.

Artur Wichniarek: Niech zostanie

- Jestem za pozostawieniem Michniewicza na stanowisku selekcjonera, ale jeśli będzie grał tak, jak przeciwko Francji, a nie przeciwko Argentynie na mundialu. W eliminacjach Euro mamy łatwą grupę, co dawałoby mu czas na wprowadzenie kolejnych młodych piłkarzy. Ten czas będzie również będzie sprzyjał wprowadzeniu na stałe systemu z trzema obrońcami i grze bardziej ofensywnej.

Piotr Świerczewski: Cel uświęca środki

- Jestem za pozostawieniem Michniewicza. Jakby nie patrzeć, wyszliśmy z grupy. To prawda, styl gry zdecydowanie nie powalał, ale liczy się efekt końcowy. Ostatecznie cel uświęca środki, a nasz zespół po raz pierwszy od dawna awansował do fazy pucharowej. Z Francją nie mielibyśmy większych szans bez względu na sposób gry.

Piotr Czachowski: Zrealizował cele

- Michniewicz powinien zostać, choć na pewno gra nie może wyglądać tak jak do tej pory. Pomimo niezadowalającej gry osiągnął wszystkie postawione przed nim cele: awans na MŚ, utrzymanie w Dywizji A Ligi Narodów oraz wyjście z grupy na mundialu. Dodatkowo niebawem rozpoczynają się el. ME, czasu do meczu z Czechami nie zostało zbyt wiele. Kadra grała do tej pory niemal wyłącznie z mocnymi zespołami. Oczekuję jednak zdecydowanie lepszej, bardziej kreatywnej gry.