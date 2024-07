Wielkie zwycięstwo Wojtali! PZPN odwiesił byłego reprezentanta Polski, którego prześladuje stalker

To efekt korzystnych dla prezesa WZPN rozstrzygnięć sądów dwóch instancji, które prawomocnie odmówiły przyjęcia do rozpoznania aktu oskarżenia przeciwko Wojtali. Dodatkowo oskarżający Wojtalę stalker w czerwcu 2024 roku został skazany przez sąd w Poznaniu za nielegalne podsłuchy, które zamontował partnerce Wojtali.

– To przekroczenie wszelkich granic. Fragmenty stenogramów z tych nielegalnych nagrań zostały udostępnione w takim zbiorze materiałów, trafiły m.in. do prezydenta Andrzeja Dudy, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, a nawet za granicę, do FIFA i UEFA. Przecież to samo w sobie brzmi absurdalnie... – opowiadał w rozmowie z Interią Wojtala, którego stalker oskarżał o wiele absurdalnych rzeczy, jak choćby uszkodzenie jego samochodu, próbę przejechania go, kiedy jechał na rowerze, powiązanie ze środowiskiem przemytników i przestępstwa VAT-owskie.

Wszystko wskazuje na to, że jednak Wojtala wychodzi ze wszystkich problemów zwycięsko, a PZPN bije się w pierś, nieoficjalnie przyznając się do błędu.

Federacja Wojtalę więc "odwiesiła", ten może znów normalnie uczestniczyć w pracach władz piłkarskiej federacji.

