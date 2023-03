Włodzimierz Lubański nie patyczkował się z Lewandowskim. Dobitna opinia legendy reprezentacji Polski, nie krył rozczarowania

Jakub Kamiński wprost o kadrze, zapewnia, że to się nie powtórzy. "Nie możemy na to pozwolić"

W ostatnim czasie temat Lewandowskiego jest wyjątkowo gorący. Kibice i eksperci dyskutują o słabszej formie kapitana reprezentacji Polski i gwiazdora FC Barcelona, a w ich wypowiedziach nie brakuje krytyki. Mocno o 34-letnim piłkarzu wypowiadał się już m.in. Grzegorz Lato, a głos w tej sprawie po meczu z Albanią (1:0) zabrał też inny z legendarnych napastników reprezentacji, Włodzimierz Lubański. Były najlepszy strzelec kadry, którego zdetronizował dopiero Lewandowski, stanowczo wypowiedział się o formie wielkiego następcy. Podobnie jak do całej reprezentacji, miał do niego spore pretensje.

Włodzimierz Lubański nie patyczkował się z Lewandowskim. Nie krył rozczarowania

- Pamiętam okresy, kiedy grał zdecydowanie lepiej. Dostosował się do poziomu gry większości kolegów - stwierdził jasno legendarny reprezentant kraju w rozmowie z TVP Sport. Lubański widzi jednak związek w gorszej grze kapitana ze słabszymi występami całej drużyny. - Lewandowski nie zrobi jednak wszystkiego sam. Nie będzie z niego wielkiego pożytku, jeśli nie będzie otoczony piłkarzami, którzy dadzą z siebie więcej - ocenił. Były piłkarz Górnika Zabrze był rozczarowany reakcją Biało-Czerwonych przeciwko Albanii po klęsce z Czechami (1:3).

- Trzy punkty sprawiły, że wróciliśmy do gry. Mnie interesowało to, jak piłkarze zachowają się po ostatnim spotkaniu. Byłem ciekawy, jaki efekt przyniosą rozmowy wewnątrz grupy, bo takie na pewno miały miejsce. Niestety, mecz z Albanią nie pokazał jakiejś sportowej złości, chęci odegrania się za to, co wydarzyło się w Pradze - powiedział Lubański. - Kluczowe jest to, że liczymy się w grze o pierwsze miejsce. Po tych dwóch meczach nie można jednak mówić o tym, że reprezentacja idzie w dobrym kierunku - zakończył. W poniższej galerii zobaczysz najlepsze memy po meczu Polska - Albania:

Sonda Czy wyobrażasz sobie reprezentację Polski bez Roberta Lewandowskiego? Tak, nie ma ludzi niezastąpionych Nie, będzie potrzebny Biało-Czerwonym jeszcze przez wiele lat