Wszyscy czekali na to, co zrobi Lewandowski po meczu z Finlandią. Wymowne zachowanie byłego kapitana

Kolejne afery i blamaże nie zagrożą Kuleszy. Nie ma kandydata, by go zastąpić: „Nie mieliście odwagi, żeby stanąć do walki”

Po tym, jak odebrano mu opaskę kapitańską, Robert Lewandowski zapowiedział, że nie zagra w reprezentacji Polski, gdy jej selekcjonerem jest Michał Probierz. Co ciekawe, choć to właśnie na nim skupił się żal najlepszego polskiego piłkarza w historii, to pojawiło się jednocześnie wiele doniesień, że to sami piłkarze chcieli odebrania mu opaski kapitana. Później informacje te dementował PZPN i pojawiły się nawet wieści o tym, że część kadrowiczów... chciała opuścić zgrupowanie właśnie z powodu afery z Lewandowskim! Mnogość sprzecznych informacji co do tego, co dzieje się w szatni reprezentacji Polski może przyprawiać o ból głowy. Wygląda też na to, że całe zamieszanie w ogóle nie pomogło piłkarzom, którzy zaprezentowali się fatalnie i przegrali 1:2 z Finlandią, a później nawet nie wyszli do mixed-zony, by porozmawiać z dziennikarzami.

Wielu kibiców zastanawiało się, jak na to wszystko zareaguje Lewandowski. Były kapitan reprezentacji Polski praktycznie zawsze po meczach reprezentacji Polski komentował je w swoich mediach społecznościowych, zwracając się do kibiców, a jego przekaz był oczywiście uzależniony od wyniku. Fani byli ciekawi jak będzie teraz, ale póki co na kontach polskiego piłkarza czy jego żony Anny Lewandowskiej nie pojawiły się żadne wpisy dotyczące meczu. Jego milczenie jest bardzo wymowne, ale i łatwo je zrozumieć.

Robert Lewandowski zdaje sobie pewnie sprawę z tego, że czego by nie napisał, to może to być różnie odbierane zarówno przez kibiców, jak kolegów z kadry. Szyderstwo nie miałoby żadnej racji bytu, a pocieszanie mogłoby wywołać pytania o decyzję, że nie przyjechał na kadrę. Poza tym trudno też sobie wyobrazić, że miałby okazać wsparcie m.in. Probierzowi, z którym jest skonfliktowany. Pamiętajmy też, że dzisiaj, 11 czerwca, Robert Lewandowski ma też inne sprawy na głowie, a dokładniej rozprawę sądową przeciwko Cezaremu Kucharskiemu.