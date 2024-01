Zagrał 41 meczów w reprezentacji Polski, właśnie zakończył karierę. Adrian Mierzejewski powiedział dość

Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Olsztynie. Jako nastolatek zwrócił na siebie uwagę działaczy Wisły Płock. Dla Nafciarzy rozegrał ponad 70 spotkań. Następnie przeprowadzka była tylko delikatna, "Mierzej" Płock zamienił na stolicę. Był jednym z symboli silnej Polonii Warszawa, którą budował ówczesny właściciel "Czarnych Koszul" Józef Wojciechowski. Potem był bohaterem bardzo głośnego transferu, bowiem wtedy najdroższego w historii Ekstraklasy. Trabzonspor zapłacił za niego 5,25 mln euro.

W lidze tureckiej rozegrał 84 spotkania, w których strzelił 9 goli i zaliczył 11 asyst. W ekipie Trabzonsporu zagrał również pięć spotkań w Lidze Mistrzów. W sezonie 2011/12 spędził na murawie 276 minut, mierząc się z takimi drużynami w fazie grupowej jak Inter, Lille i CSKA Moskwa.

ZOBACZ: Robert Lewandowski i jego koledzy usłyszeli najgorszą wiadomość! Co za strata, to może być bolesne!

W 2014 roku opuścił ligę turecką i przeniósł się do Arabii Saudyjskiej, do bardzo znanego teraz wszystkim Al-Nassr. Po dwóch latach w lidze saudyjskiej przeniósł się na rok do Al-Sharjah, a następnie na rok do Sydney FC w Australii. Ostatnie pięć lat spędził w Chinach (Changchun Yatai, Chongqing Lifan, Guangzhou, Shanghai Shenhua i Henan).

W reprezentacji Polski w 41 spotkaniach strzelił 3 gole. Ostatni raz w biało-czerwonych barwach zagrał 15 listopada 2013 roku. Było to przegrane spotkanie towarzyskie ze Słowacją 0:2, a jednocześnie selekcjonerski debiut Adama Nawałki.

ZOBACZ: Michał Listkiewicz: Dowiedziałem się o sobie, że próbowałem z grupą trenera pić, ale... [MIŚ Z OKIENKA]