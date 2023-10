Zbigniewowi Bońkowi nerwy puściły na dobre. Oberwało się Pawłowi Kukizowi okrutnie. Były prezes PZPN napisał o zeszmaceniu

Dzień po wyborach Boniek napisał słowa pod adresem Pawła Kukiza, kiedyś muzyk rockowego, obecnie polityka. Kukiz był założycielem Partii Kukiz’15, a w obecnych wyborach stratował do Sejmu z ramienia partii rządzącej PIS. Widocznie to nie spodobało się byłemu prezesowi PZPN, który skierował mocne a wręcz obraźliwe słowa w kierunku Kukiza. - Polacy zadecydowali – Kukiz out. Nikt się tak nie zeszmacił jak on. Ciao, ciao - zakończył słowami w języku włoskim swój wpis Boniek, który mieszka w Rzymie i tam wziął udział w wyborach, co też uwidocznił w mediach społecznościowych. Od dłuższego czasu były znakomity piłkarz nie przyjeżdża do Polski.

Słowa Bońka zostały skomentowanie przez wielu internautów, również dziennikarzy, którzy zwrócili też uwagę na ważną rzecz. Otóż Paweł Kukiz najprawdopodobniej zostanie posłem na kolejną kadencję, na co wskazują wyniki – jeszcze niepełne – wczorajszych wyborów. Wygląda na to, że Boniek pośpieszył się z pożegnaniem Kukiza, który był posłem w dwóch poprzednich kadencjach Sejmu.

Polacy zdecydowali - Kukiz aut 👏👏👏. Nikt sie tak nie zeszmacił jak On. Ciao,Ciao— Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) October 16, 2023