Żona Artura Boruca ma już 38 lat. Tylko zobaczcie, jak wygląda po latach jej brzuch

Podczas Marszu Miliona Serc Zbigniew Boniek wrzucił to zdjęcie do internetu. Musiało skończyć się lawiną komentarzy

Sara Boruc to postać z pewnością nietuzinkowa. Podczas sportowej kariery swojego męża, zawsze wiernie go wspierała i dopingowała. Jednocześnie łączyła to ze swoimi zawodowymi obowiązkami w świecie mody. Potrafi również dzielić swój czas między kwestie zawodowe oraz prywatne, związane z wychowywaniem dziecka. Nic dziwnego, że celebrytka wzbudza w rodaczkach podziw. Polki mogą jej zazdrościć również nieprzemijającej urody. Choć lata uciekają, to po Sarze Boruc zupełnie tego nie widać. Dba nie tylko o samą urodę, lecz także sylwetkę i to rzuca się od razu, gdy spojrzy się na jej najnowsze zdjęcia, na których odsłoniła kawałek swojego brzucha.

Anna Lewandowska pokazała, jakim tatą jest Robert. Piękne, wzruszające nagranie, łza cieknie po poliku

Tak wygląda ciało 38-letniej Sary Boruc

Z pewnością sylwetka jak marzenie nie jest łatwa do osiągnięcia. Wymaga mnóstwa wyrzeczeń. Aby dojść do celu trzeba trzymać się dietetycznych postanowień i na pewno nie oszczędzać na treningach. Nagroda jest jednak warta tego wszystkiego. Sara Boruc zaprezentowała nowe kreacje swojego autorstwa, a jednocześnie wywołała falę komentarzy na Instagramie, odsłaniając nieco własnego ciała. Ten widok sprawił, że internet znowu zawrzał.

Grzegorz Lato zapytany o plany organizacji w Polsce igrzysk olimpijskich. „Najpierw trzeba dożyć, a z tym różnie może być”

Żona Boruca odsłania brzuch na Instagramie

Prezentowane ubrania wpisują się w najnowsze modowe trendy. Jednym z nich są skrócone bluzki. Na tyle, że odsłaniają brzuch noszącej je kobiety. Dzięki temu na portalu społecznościowym można było zobaczyć właśnie umięśniony "kaloryfer" wybranki serca byłego golkipera reprezentacji Polski. Robi wrażenie!