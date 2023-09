Grzegorz Lato zapytany o plany organizacji w Polsce igrzysk olimpijskich. „Najpierw trzeba dożyć, a z tym różnie może być”

W środę, 27 września, Andrzej Duda potwierdził, że Polska będzie starała się o organizację igrzysk olimpijskich. Wcześniej chęć zorganizowania największej sportowej imprezy na świecie zapowiadał minister sportu Kamil Bortniczuk. Teraz Andrzej Duda zapowiedział na II Europejskim Kongresie Sportu i Turystyki, że nasz kraj stanie do walki o organizację igrzysk olimpijskich w 2036 roku. Czy Polska faktycznie otrzyma organizację igrzysk olimpijskich? Na tę decyzję musimy jeszcze długo poczekać, ale nie ma wątpliwości, że sprawa już teraz budzi ogromne emocje i zainteresowanie kibiców. A także sportowych legend. Co na ten temat sądzi Grzegorz Lato?

Grzegorz Lato: Marzenia się spełniają, ale o igrzyska będzie trudno

- Jestem zaskoczony i patrzę na to z lekkim przymrużeniem oka – mówi „Super Expressowi” Grzegorz Lato. - Ale idą wybory, więc muszą coś obiecywać. Pamiętajmy jednak, że pieniędzy na to nie dadzą politycy, tylko polski podatnik. Pierwsza i najważniejsza sprawa, to najpierw trzeba dożyć do tego 2036 roku, bo przy takiej jak dziś sytuacji na świecie to różnie z tym może być. Marzenia się spełniają, ale będzie ciężka sytuacja. Jak popatrzymy na przykład, jak Hiszpanie żyją, a jak część naszych starszych ludzi, to mamy odpowiedź, czy stać nas na igrzyska – dodaje Lato.

