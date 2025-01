Do sieci trafiło nagranie Lewandowskich na imprezie! Wielka burza po tym, co zobaczyli internauci

Był to mały epizod, ale zawsze coś. Lewandowska wówczas jeszcze pod panieńskim nazwiskiem Stachurska, wystąpiła jako statystka w jednym z odcinków popularnego serialu „Klan”. Anna ubrana w golf i marynarkę pojawiła się na planie filmowym w restauracji, gdzie przebywali bohaterowie „Klanu” - Ola Lubicz wraz ze swoim partnerem. Scena był epizodyczna, ale Stachurska był widoczna na pierwszym planie.

Okazuje się, że przyszła żona piłkarza miała do czynienia ze światem filmu na co dzień. Jej ojciec był operatorem filmowym. W 2018 roku pracował przy kręceniu serialu „Pensjonat nad rozlewiskiem”. Natomiast jej mama Maria była kostiumografką i producentką zewnętrzną w TVP. Rodzice Anny rozwiedli się, gdy miała 12 lat i jej kontakty z ojcem od tego czasu były rzadsze. Lewandowska od 11. roku życia uprawiała karate i to z dużymi sukcesami. W 2005 roku zdobyła swój pierwszy medal w mistrzostwach Polski juniorów, a później odnosiła sukcesy w zawodach światowych najwyżej rangi z mistrzostwami Europy i świata włącznie. Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. Z Robertem Lewandowskim pobrali się w 2013 roku. Była i jest bardzo aktywna zawodowo m.in. jako dietetyczka i trenerka personalna. W 2014 roku wydała swoją pierwszą książkę pt. „Żyj zdrowo i aktywnie z Anną Lewandowską”. Dwa lata później stworzyła markę "Foods by Ann", promującą produkcję zdrowych przekąsek energetycznych. Lewandowscy mają dwie córki, Laurę i Klarę.

