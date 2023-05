Gianni Infantino podzielił się ważną informacją! Kibice mogą być w szoku, do tej pory wyglądało to inaczej

Co za ruchy

W grudniu 2022 roku zakończyły się mistrzostwa świata w Katarze. Impreza wyjątkowo rozpoczęła się w listopadzie, ale nie zabrakło takich samych lub większych emocji niż podczas poprzednich turniejów tej rangi. Ostatecznie trofeum podniosła drużyna Argentyny, która po morderczym boju w finale z Francją mogła cieszyć się z sukcesu. Najbardziej ze zdobycia mistrzostwa świata cieszył się Leo Messi, dla którego było to spełnienie najskrytszych marzeń. Na pewno na długo po tym turnieju wszyscy zapamiętają polski akcent w finale, ponieważ sędzią głównym był Szymon Marciniak.

Gianni Infantino zaprezentował logo! Ruszyły przygotowania do mistrzostw świata

W 2026 roku, mistrzostwa świata odbędą się w trzech krajach, czyli Meksyku, Kanadzie oraz USA. Przygotowania do tego wydarzenia ruszyły pełną parą, a podczas specjalnej prezentacji w Los Angeles został ujawniony branding najbliższego turnieju. Gianni Infantino zaprezentował przy okazji logo, które będzie towarzyszyło całej imprezie. Zdaniem oficjeli FIFA, znak idealnie pasuje do aktualnych czasów, dzięki czemu może być z łatwością wykorzystywany przy sprzedaży produktów związanych z mistrzostwami świata. Nie wszyscy kibice są zachwyceni tym logiem, ponieważ na poprzednich turniejach nawiązywało ono do kultury związanej z danym krajem. Tym razem w znaku pojawia się zdjęcie trofeum, które tym bardziej dziwi, patrząc na poprzednie lata.

Początek turnieju w 2026 roku zaplanowany jest 11 czerwca.