Już 3 czerwca wyjątkowy piknik sportowy. Na stadionie Korony Kielce „Gramy z Biało-Czerwoną” z gwiazdami polskiej piłki!

To będzie dzień pełen atrakcji nie tylko dla dzieciaków, ale również dla całych rodzin, bo w programie przewidziane są zarówno turniej piłkarski dla dzieci do lat 10, jak i turniej otwarty dla dorosłych. A poza tym strefa warsztatowa dla dzieci, strefa festynowa i strefa ze stołami do teqballa.

– Jestem przekonana, że to będzie cudowny, sportowy dzień zarówno dla tych najmłodszych, jak i dla tych starszych, którzy też przecież bardzo potrzebują aktywności fizycznej. Cieszę się, że mieszkańcy Kielc i nie tylko, bo przecież zaproszenie skierowane jest do wszystkich, będą mogli wziąć udział w tak niezwykle atrakcyjnie zorganizowanym pikniku – mówi Anna Krupka, wiceminister sportu i turystyki, która objęła imprezę patronatem honorowym.

Dzień dziecka pod hasłem „Gramy z Biało-Czerwoną” to wydarzenie pod Patronatem Wiceminister Sportu Anny Krupki, które współorganizowane jest przez Świętokrzyską Federację Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego a także organizacje trzeciego sektora: Fundację Dobry Ruch, Fundację Sportową, Fundację Aktywni dla Polski oraz Stowarzyszenie Wczoraj, Dzisiaj i Jutro. Partnerem wydarzenia jest Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria a głównym sponsorem PZU. Wsparcia udzieliła także Enea Elektrownia Połaniec oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Wydarzenie będzie miało charakter pikniku sportowego oraz wydarzeń towarzyszących. Obiekt MOSiR Kielce przy ulicy Ściegiennego został podzielony na specjalne strefy.

Na bocznym boisku sztucznym znajdować się będzie strefa piknikowa z dużą ilością atrakcji, m.in. bumper balls, energetyczne centrum nauki, warsztaty metrologiczne i energetyczne, dmuchańce i wiele innych. Dostępni tam także będą m.in. sportowcy sponsorowani na co dzień przez Grupę Industria, m. in. Sandra Drabik czy zapaśnicy Znicza Chęciny. Na tym samym boisku odbywać się będą piłkarskie warsztaty z gwiazdami. Do dyspozycji dzieci będą gwiazdy piłki nożnej, reprezentanci kraju, którzy obsługiwać będą specjalnie przygotowane strefy aktywności.

Na boisku bocznym z naturalną nawierzchnią odbędzie się turniej dla dzieci w wieku dziesięć lat i młodsi. Rozgrywki półfinałowe i finał tego wydarzenia dzieci rozegrają na płycie główniej Suzuki Arena.

Na hali sportowej rozgrywać się będzie turniej trójek piłkarskich. Na całym obiekcie rozstawione będą także punkty gastronomiczne i dodatkowe atrakcje.

Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich a udział bezpłatny. Koordynatorem głównym wydarzenia jest członek zarządu ŚZPN Łukasz Korus, koordynatorami poszczególnych stref: Jacek Salwa, Jaromir Kruk, Marcin Zychalski, Jacek Kubicki oraz Patryk Tyryłło.

Zapisy na turniej dla dzieci U 10 i dla zorganizowanych grup na piłkarskie warsztaty z gwiazdami: 728 323 380

Zapisy na turniej trójek piłkarskich dla młodzieży i dorosłych na hali: 601 766 794

Punktem kulminacyjnym imprezy ma być mecz z udziałem byłych reprezentantów Polski. Swój przyjazd do Kielc potwierdzili m.in. Kamil Kosowski, Piotr Brożek, Paweł Brożek, Paweł Golański, Grzegorz Piechna, Marcin Robak, Jakub Wawrzyniak i Mariusz Jop.

– Serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w pikniku, zarówno tym aktywnym, jako uczestnik rozgrywek sportowych, ale także jako kibic, bo z pewnością nikt nie będzie się nudził. 3 czerwca w Kielcach czeka nas po prostu piękne, sportowe święto – dodaje minister Krupka.