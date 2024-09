Mata pierwszym polskim artystą w piłkarskich grach EA Sports? Fałsz! Wcześniej byli inni, lata temu

Polska zawodniczka straciła dach nad głową w powodzi. Pilnie potrzebna pomoc, zwróciła się o nią do fanów

Każdy, kto w FIFĘ (lub EA FC 24) grał, nie raz i nie dwa zatrzymywał się przy ustalaniu składu, by jeszcze posłuchać ulubionej piosenki. Przez lata EA Sports potrafiła ściągnąć na swoje muzyczne playlisty gier z serii FIFA wspaniałe zespoły. Takie jak Kasabian, czy MGMT. Wielu starszych fanów piłkarskiej symulacji wraca do piosenek ze starszych wersji FIFY i wspomina. Od dawna artyści, a przynajmniej wielu z nich, marzy, by ich piosenka znalazła się w grze komputerowej.

Takiego momentu doczeka się Mata, który w kilku swoich utworach przemycał już wątki piłkarskie, a nawet te związane z grą w FIFĘ. Piosenka, która nosi tytuł "Lloret de Mar" to lekko ponad dwuminutowa wariacja na temat rapu, soulu i klimatów z brazylijskich plaż. Utwór trochę brzmi, jak jeden wielki refren, ale jest bardzo przyjemny i wpada w ucho. Ponadto w teledysku wystąpił Wojciech Szczęsny. Piosenka warszawskiego rapera znajdzie się w grze EA FC 25, premiera gry już 20 września.

Mata jest pierwszym polskim artystą, który znajdzie się na muzycznej playliście tej serii piłkarskich symulacji, jest jednak jedno ale. Wiele lat temu, bowiem w 2004 roku, w grze UEFA Champions League 2004/2005 pojawił się utwór jazzowego bandu pt. Skalpel. Melodię polskiego zespołu można było usłyszeć właśnie w specjalnej edycji piłkarskiej symulacji EA Sports. Utwór nazywa się "1958" i w zasadzie nie ma w nim słów. Ale to właśnie Skalpel był pierwszym polskim (muzycznym) akcentem w piłkarskich symulacjach kanadyjskiej firmy komputerowej.