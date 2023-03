O której godzinie skoki dzisiaj czwartek 2.03.2023 MŚ w Planicy O której dzisiaj skoki narciarskie w czwartek O której Kwalifikacje 2 marca 2023

Spis treści

Na dzisiaj zaplanowano kwalifikacje w MŚ w Planicy. Jak zaprezentują się Polacy na dużej skoczni? Od szeregu lat Piotr Żyła miesza znakomite występy z takimi, o których lepiej zapomnieć. Ale to właśnie on jako pierwszy z polskich skoczków narciarskich ma w kolekcji siedem medali klasycznych mistrzostw świata w konkurencji skoków. Apoloniusz Tajner, były trener kadry i były prezes PZN uważa, że teraz Żyła osiągnął stabilność, której brakowało mu wcześniej.

Treningi przed kwalifikacjami na dużej skoczni w Planicy nosiły ze sobą jedną tajemnicę. Kto wystąpi w dzisiejszej eliminacji u boku Piotra Żyły, Dawida Kubackiego i Kamila Stocha. Trener Thomas Thurnbichler zdecydował się na Aleksandra Zniszczoła. – Zawsze pracujemy z dnia na dzień, więc Paweł Wąsek wciąż ma szansę na udział w sobotnim konkursie drużynowym - wyznał trener Thurnbichler. - Olek zaprezentował się naprawdę dobrze. Zwłaszcza w pierwszym skoku i zasłużył na udział w tych kwalifikacjach. W ostatnich konkursach skakał na wysokim poziomie, jego wybór był dla mnie jasny – powiedział austriacki szkoleniowiec.

Nasza gwiazdorska trójka podeszła do wczorajszych treningów na większym luzie niż Zniszczoł i Wąsek. Kubacki miał problem z wyczuciem na progu, a zganił to na… zjedzoną bułkę przed treningiem. Kamil Stoch oddał trzy skoki, w których – jak ma ostatnio w zwyczaju – za każdym razem ćwiczył co innego. – To był dla mnie przyjemny trening. Jestem w pozytywnym nastroju po tych próbach – powiedział trzykrotny mistrz olimpijski. Żyła za to szybko uciekł po swoich próbach, by w spokoju przygotować się na ceremonię medalową, która odbyła się wczoraj późnym wieczorem.

Przed nami kolejna odsłona rywalizacji w MŚ w Planicy. Na czwartek 2 marca 2023 zaplanowano kwalifikacje do konkursu na dużej skoczni. Początek kwalifikacji o godzinie 17.30. Transmisja TV na Eurosporcie 1 i w Playerze.