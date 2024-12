i Autor: Paweł Skraba O której godzinie skoki narciarskie dzisiaj piątek 6 grudnia 2024 PŚ Wisła Gdzie oglądać kwalifikacje?



Skoki narciarskie dzisiaj (piątek 6.12.2024) to kwalifikacje w Wiśle. Puchar Świata wraca do Polski i odbędzie się na śniegu - z naśnieżonym zeskokiem i wybiegiem. Na skoczni Wisła-Malinka mają odbyć się dwa konkursy indywidualne mężczyzn. Jesienne temperatury i intensywne opady deszczu sprawiły, że rozważano możliwość przeprowadzenia zawodów w trybie hybrydowym, z lodowym najazdem i igelitem na zeskoku. To rozwiązanie ostatecznie nie będzie jednak konieczne. Jak zaprezentują się polscy skoczkowie w Wiśle? Sprawdź, o której skoki dzisiaj w piątek 6 grudnia 2024.