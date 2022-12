Olimpijczyk z Londynu złamał czaszkę narzeczonej i uszkodził jej słuch. Sąd wydał wyrok

Anna Lewandowska w krótkiej sukience odsłoniła nogi w mroźnej Warszawie. Wyszła na ulicę i... musiała za to chwycić

Do tragicznego incydentu doszło latem br. w londyńskim apartamencie wynajmowanym przez parę. W wyniku sprzeczki dotyczącej rachunku za wynajem w wysokości 9 tysięcy funtów, partnerka sportowca Eleanor Cooke uderzyła potężnie głową w drzwi, co spowodowało pęknięcie czaszki i uszkodzenie mózgu. Lekarze stwierdzili potem również, że oprócz ran twarzy, kobieta doznała także trwałej utraty słuchu w jednym uchu.

Brytyjski „Daily Express” poinformował, że w trakcie kłótni pływak kazał się przyjaciółce zabić, a potem – kiedy ta rzeczywiście wychyliła się nad poręczą balkonu – siłą ściągnął ją stamtąd. Przy czym w trakcie tej czynności doszło do uderzenia Cooke w głowę i w konsekwencji do opisanych urazów. Wiele wskazuje jednak, że do dramatycznych skutków sprzeczki doszło w efekcie działania nieumyślnego.

Jednak, chociaż złamania czaszki mogły powstać bez takiej intencji mężczyzny, to poszkodowana zeznała, że jej narzeczony obrażał ją słownie i bił.

Olimpijczyk przyznał się do spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu kobiety w zeszłym miesiącu. W toku procesu został skazany na 21 miesięcy więzienia, z czego na 18 miesięcy w zawieszeniu. To oznacza, że spędzi za kratkami tylko trzy miesiące, zakładając, że nie złamie prawa w okresie próbnym.

Prokurator James Lofthouse powiedział, że Disney-May ma „wysokie mniemanie o sobie” i poniżał swoją narzeczoną, grożąc, że ją opuści i nazywając ją „leniwą, głupią, obrzydliwą i bezużyteczną”. Miał dobrą pracę, a mimo to ten uczestnik igrzysk olimpijskich w Londynie (2012) zadłużył się w związku z wynajmowaniem nieruchomości należącej do rodziców swojej partnerki.

Według opinii przedstawianej w trakcie rozprawy, były sportowiec był określany jako osoba nadużywająca alkoholu i narkotyków, szczególnie w miesiącach poprzedzających incydent.

Policję na miejsce zdarzenia wezwali zaniepokojeni sąsiedzi. Po przyjeździe funkcjonariuszy Cooke leżała na łóżku z włosami pokrytymi krwią. Para spotykała się od lata 2022 roku, a wiosną 2022 r. doszło do zaręczyn.