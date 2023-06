Piekielnie seksowna gimnastyczka prezentuje boskie kształty. Pokazała zdjęcia gorące jak żar tropików

Choć Olivia Dunne trenuje gimnastykę od 14. roku życia, a różne sporty trenuje w zasadzie od lat dziecięcych, to obecnie skupia się nie tylko na tym. Wciąż startuje w zawodach reprezentując swoją uczelnię – Uniwersytet Stanu Luizjana – ale i angażuje się w modeling, co idzie jej bardzo dobrze. Niedawno pochwaliła się współpracą z cenioną marką Sports Illustrated, dla której zapozowała w strojach kąpielowych. Teraz postanowiła natomiast pochwalić się zdjęciami z wakacji we Włoszech, na których ubrana jest tylko w seksowne bikini.

Livvy Dunne zachwyca urodą. Seksbomba pręży pośladki na luksusowym jachcie

Olivia Dunne bardzo szybko zyskuje na popularności. Jeszcze parę miesięcy temu jej profil na Instagramie obserwowało 3,8 mln osób, teraz jest to już 4,1 mln. Na TikToku z kolei przebiła już barierę 7,5 mln obserwujących! W ostatnich dniach na obu tych platformach postanowiła pochwalić się wypadem do Włoch.

Olivia Dunne postanowiła wybrać się na wakacje na włoską wyspę Capri. 20-letnia gimnastyczka podstanowiła na Instagramie udostępnić kilka zdjęć, jak wyleguje się w słońcu na luksusowym jachcie, przy okazji prezentując wysportowane pośladki. Więcej zdjęć Olivii Dunne znajdziecie w galerii poniżej.